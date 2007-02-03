Верховний суд Швейцарії розширив застосування евтаназії

Верховний суд Швейцарії дозволив евтаназію для людей з тяжкими психічними захворюваннями.

У країні вже діє закон, який дозволяє евтаназію для людей з невиліковними хворобами, що призводять до смертельного результату. "Слід визнати, що невиліковний, постійний, важкий психічний розлад може спричинити такі ж страждання, що й фізичні хвороби, роблячи життя нестерпним для пацієнта в довгостроковій перспективі", - свідчить ухвала суду, передає Associated Press. "Якщо бажання померти грунтується на самостійному рішенні, яке враховує всі обставини, то психічно хворій людині можна виписати етанінал натрію і таким чином допомогти в самогубстві", - додається в ухвалі.

Евтаназія вже легалізована в Нідерландах і Бельгії.