В Алушті згорів тролейбус, пожежникам вдалося врятувати два колеса

В Алушті у тролейбусному парку згорів тролейбус.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, унаслідок події ніхто не постраждав.

Згідно з повідомленням, займання усередині тролейбуса виникло сьогодні о 1.45. "У момент події "рогатий" був відключений від електрики і стояв у черзі на уранішній виїзд із парку. У салоні нікого не було, тому постраждалих, на щастя, немає", - зазначили у прес-службі.

На момент прибуття пожежників на місце події вогонь розповсюдився по салону тролейбуса на площі 10 кв. метрів. На боротьбу з вогнем пішло близько півгодини. О 2.15 пожежа була повністю ліквідована, але єдине, що вдалося врятувати пожежникам, - два передні колеса. Тролейбус згорів практично повністю.

За словами начальника СДПЧ-37 Алуштинського міського відділу МНС Криму Сергія ПАДАЛКИ, попередньою причиною пожежі є підпал. "Як з`ясувалося, центр займання - середина салону тролейбуса, - констатував С.ПАДАЛКА, - і це говорить про те, що тут не обійшлося без участі зловмисника, якому чимось вже дуже не догодив "рогатий" автотранспорт".

Подробиці події і збиток встановлюються слідчою групою МВС.