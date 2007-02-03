Міністр пропонує Андрію Жолдаку юридичний статус, а там побачим...

Міністерство культури і туризму України запропонувало режисеру Андрію ЖОЛДАКУ створити госпрозрахункове підприємство «Театр Андрія Жолдака» в Києві.

Про це повідомив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» міністр культури і туризму Юрій БОГУЦЬКИЙ.

«Я кілька днів тому з ним (Андрієм ЖОЛДАКОМ - УНІАН) зустрічався. І запропонував йому створити госпрозрахункове підприємство «Театр Андрія Жолдака» - з нашою допомогою», - повідомив Ю.БОГУЦЬКИЙ.

За його словами, майданчик у Києві міністерство йому не зможе надати, проте у А.ЖОЛДАКА є «багато знайомих меценатів - ПІНЧУК, ТАРУТА». «Може вони теж допоможуть йому знайти себе в столиці. Ми ж надамо ЖОЛДАКУ юридичний статус», - сказав Ю.БОГУЦЬКИЙ.

Він зазначив, що Мінкультури «запропонувало пару кімнат в одному нашому приміщенні - там може розміститися його офіс. Ну а потім, з часом, поживемо-побачимо», - сказав Ю.БОГУЦЬКИЙ.

За словами міністра, А.ЖОЛДАК «шукає себе після Харкова». «Звичайно, багато хто його не сприймає. Але ж він людина, яка постійно провокує наш художній простір. Він немов дає певні виклики - і цей резонанс доволі відчутно. Така людина має працювати в Україні. Адже коли театральна справа переходить в русло суцільних штампів, на конвеєрні принципи - це деградація, смерть», - сказав Ю.БОГУЦЬКИЙ.