Соціалісти подали законопроект про погодинну оплату праці

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ пропонує змінити систему оплати праці в Україні найближчим часом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні на зустрічі з жителями Таращанського району Київської області у смт Тараща.

О.МОРОЗ повідомив, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект про погодинну оплату праці, внесений ним і народним депутатом України Іваном БОКИМ.

Згідно із законопроектом, погодинну оплату некваліфікованої праці пропонується встановити на рівні не менше 10 гривень за годину, а кваліфікованої – на рівні від 25 гривень і вище.

На думку О.МОРОЗА, таку модель потрібно запровадити з наступного року, що дозволить змінити систему оплати праці і позбавитись практики отримання грошей «у конвертах». За словами О.МОРОЗА, «це буде непростий вибір», але він дозволить, зокрема, посилити контроль держави за виплатою зарплати і посилити соціальний захист працівників.