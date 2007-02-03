Триває 15-й фестиваль еротики

У перші чотири дні лютого в Брюсселі проводиться 15-й міжнародний фестиваль еротики, кульмінацією якого стане обрання 4 лютого "Оголеної міс Бельгії".

До програми фестивалю, крім демонстрації краси жіночого і чоловічого тіла, входять відвідини еротичного ресторану, виставки еротичного мистецтва і еротичної дискотеки. Крім того, гості фестивалю зможуть ознайомитися з продукцією світової секс-індустрії.

Незважаючи на те, що квиток на брюссельський фестиваль еротики коштує 20 євро, за словами організаторів, щорік його відвідують не менше 20 тисяч осіб.

РІА "Новости"