Головний кримський міліціонер принесе досвід Артемівська та Макіївки

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО сьогодні представив членам колегії Головного управління МВС України в АРК виконуючого обов`язки начальника, полковника міліції Анатолія МОГІЛЬОВА.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків кримського Главку МВС, В.ЦУШКО в ході представлення А.МОГІЛЬОВА детально охарактеризував ситуацію, що склалася в системі МВС і обгрунтував необхідність "докорінних змін".

«Ми сьогодні маємо шанс створити нову міліцію, яка дійсно відповідатиме інтересам всього суспільства. У цьому зацікавлені всі верстви населення, політики, державні діячі, бізнесмени, - заявив міністр внутрішніх справ. - Ми маємо піти від замовлень і політичних ігор. МВС не може бути концертним майданчиком або механізмом для піару окремих осіб. Міліція працюватиме поза політикою».

«Систему МВС чекають докорінні зміни, і сьогодні намічене може видатися фантастикою. Але я вам гарантую, що все це втілиться в життя. Якщо всі ми усвідомлено захочемо змін, то все у нас вийде, захочемо, але не все - все одно вийде, але без деяких з вас», - підкреслив міністр.

Відразу після представлення виконувач обов`язки кримської міліції провів коротку робочу нараду зі своїми заступниками. А потім за вказівкою голови МВС А.МОГІЛЬОВ до 12 лютого відбув на навчання в МВС України. На період його відсутності обов`язки начальника кримського Главку міліції виконуватиме перший заступник начальника ГУ МВС України в АРК Василь ПЛАВ’ЮК.

Як повідомляє ЦГЗ, на представленні А.МОГІЛЬОВА були присутні голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА, кримський прокурор Віктор ШЕМЧУК, начальник кримського Главку СБУ Володимир ПШЕНИЧНИЙ, заступник постійного представника Президента України в Криму Євген ДРАПЯТИЙ. Кримський спікер повідомив, що на найближчій сесії кримського парламенту, яка відбудеться 21 лютого, буде розглянуто питання узгодження призначення А.МОГІЛЬОВА начальником ГУМВС України в АРК.

Довідка: А.МОГІЛЬОВ - 1955 року народження, полковник міліції. Має дві вищі освіти – педагогічну та юридичну, служив в органах внутрішніх справ з червня 1982 по лютий 2005 року. Останні 10 років керував Артемівським і Макіївським міськими управліннями міліції Донецької області.