Добрий спортивний голуб коштує як автомобіль

Спортивні голуби з Великобританії та Польщі поділили перше місце на "Голубиній Олімпіаді", що проводилася в місті Остенде на бельгійському узбережжі Північного моря, повідомили місцеві ЗМІ.

У польотах на швидкість на короткі та "марафонські" дистанції змагалися птахи, привезені з 35 країн. У рамках незвичайного спортивного заходу в Остенде була також проведена міжнародна ветеринарна конференція на тему боротьби з "пташиним грипом" і захисту від нього світової популяції голубів.

На Олімпіаді не минулося без скандалу. Під час організованої торгівлі спортивними голубами було викрадено двох цінних “спортсменів”, загальна вартість яких оцінюється приблизно в 28 тисяч євро.

Спортивні голуби відомі тим, що здатні пролітати тисячу кілометрів за добу із середньою швидкістю близько 100 км на годину і завжди знають напрям.

РІА "Новости"