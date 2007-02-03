Справжній курс долара - 2,68 гривні. Рахуйте самі...

Згідно з традиційним "індексом Біг Мак", розробленим у журналі The Economist, долар в Україні має коштувати 2,68 гривні. Це випливає з того, що один з найпопулярніших у світі гамбургерів коштує в Україні 1,71 долара, а в США - 3,22 долара.

При розрахункові "індексу Біг Мак" The Economist порівнює вартість гамбургера в різних країнах, щоб оцінити купівельну спроможність світових валют щодо долара.

Окрім української валюти, недооцінені, згідно з цим індексом, китайські юані (56 відсотків від поточного курсу) і російський рубель (42,5 відсотка). Дорожче за все Біг Мак коштує в Швейцарії - 5,05 долара. Найдешевші гамбургери продають у Китаї (1,41 долара), Єгипті (1,6 долара) і... в Україні.

“Індекс Біг Мак” - перший і найвідоміший серед подібних індексів. Останнім часом економісти також стали рахувати вартість валют з опорою на інші товари. Наприклад, австралійський інвестиційний банк Commonwealth Securities запровадив "індекс iPod".

За матеріалами Ленты.ру