У Полтаві обвалився недобудований спорткомплекс ціною 7 мільйонів

У Полтаві обвалився недобудований спорткомплекс Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка.

Як передає кореспондент УНІАН, обвалився дах і стіни спорткомплексу, які були побудовані з металоконструкцій.

У виші поки що не знають причин руйнування спорткомплексу.

«Над цим працює комісія. Своїми силами ліквідовуємо завал. Всі коментарі пізніші. Жертв немає», - сказали в приймальні одного з деканатів і нагадали, що це будівництво вважається довгобудом.

Разом з тим на сайті вишу повідомляється, що авторами проекту спорткомплексу були викладачі архітектурного і будівельного факультетів університету. Будівництво вела компанія «Полтавтрансбуд».

«За проектом - це універсальний спортивний зал 60 на 30 метрів, який передбачав баскетбольний і волейбольний майданчики, а також зал для міні-футболу і 4 тенісних корти. Місткість спорткомплексу – 1,5 тис. чоловік. Вартість проекту становила 7 млн. грн.», - повідомляється на сайті техуніверситету ім. Ю.Кондратюка.