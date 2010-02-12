До Київського зоопарку можна буде пройти удвох по одному квитку

14 лютого, в день Святого Валентина, в Київський зоопарк можна буде пройти удвох по одному квитку.

Як зазначає адміністрація зоопарку, взимку це місце надзвичайно романтичне і спокійне. Крім того, зараз цікаво спостерігати за водоплавними птахами, у більшості з яких, зокрема в лебедів – символу кохання, розпочався шлюбний сезон – вони будують кубла і готуються до появи пташенят.

14 лютого каси зоопарку працюватимуть у звичайному режимі: з 9 до 16.00. Вартість квитка для дорослих – 25 грн.