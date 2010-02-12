Азаров упевнений, що в березні Україна розплатиться з Газпромом

Партія регіонів заявляє про намір провести повний аудит діяльності НАК «Нафтогаз України» і замінити керівництво компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник виборчого штабу кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу.

За його словами, головним завданням сьогодні є оздоровлення компанії, щоб у неї з`явилися гроші.

М.АЗАРОВ також вважає, в березні Україна зможе розплатитися з ВАТ «Газпром» за поставлений у лютому газ. Він упевнений, що це відбудеться не за рахунок золотовалютних резервів.