Азаров упевнений, що в березні Україна розплатиться з Газпромом
17:38, 12 лютого 2010Суспільство
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"Нафтогазу потрібні аудит і зміна керівництва"
Партія регіонів заявляє про намір провести повний аудит діяльності НАК «Нафтогаз України» і замінити керівництво компанії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник виборчого штабу кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу.
За його словами, головним завданням сьогодні є оздоровлення компанії, щоб у неї з`явилися гроші.
М.АЗАРОВ також вважає, в березні Україна зможе розплатитися з ВАТ «Газпром» за поставлений у лютому газ. Він упевнений, що це відбудеться не за рахунок золотовалютних резервів.
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