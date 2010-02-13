Зростання цін на азотні добрива є необґрунтованим

Міністерство аграрної політики України вважає необґрунтованим зростання цін на азотні добрива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у бесіді з журналістами повідомив перший заступник міністра аграрної політики України Юрій ЛУЗАН.

За словами Ю.ЛУЗАНА, моніторинг свідчить, що ціни на азотні добрива починають зростати, і з січня вони зросли на 10%. При цьому він нагадав, що уряд у грудні минулого року прийняв постанову щодо здешевлення вартості газу для хімічних підприємств - виробників азотних добрив, якою встановлено фіксовану ціна - 205 дол. за 1 тис. куб. м. «Це практично рівень минулого року, тому зараз немає підстав для хімічних підприємств підвищувати ціни на азотні добрива», - додав він.

Ю.ЛУЗАН повідомив, що 11 лютого п.р. Мінекономіки провело нараду з цього питання. «До розгляду підключається Антимонопольний комітет і він проводитиме антимонопольне розслідування, і цінові інспекції, і всі органи, причетні до цього, відстежуватимуть ситуацію, і якщо необхідно буде, вживати заходи на рівні держави для того, щоб стабілізувати ціни», - повідомив Ю.ЛУЗАН.

Він також зазначив, що уряд ухвалив рішення припинити антидемпінгове розслідування імпорту міндобрив з Росії. «Ми вважаємо, що це теж позитивний чинник, і він дасть можливість стабілізувати ситуацію на ринку і наситити ринок. Ми вважаємо, що всі ці заходи не дадуть цінам зростати», - підкреслив Ю.ЛУЗАН.

При цьому він повідомив, що аграрії на сьогодні забезпечені мінеральними добривами навіть більше, ніж на цю ж дату минулого року. Крім того, Аграрний фонд також має майже 50 тис. тонн міндобрив і починає реалізацію цих мінеральних добрив аграріям.