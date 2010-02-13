Поліція Греції звинувачує двох братів-українців у вбивстві поліцейського

Правоохоронні органи Греції звинувачують двох братів, громадян України, у вбивстві поліцейського, нападі на поліцію та інших злочинах.

Про це повідомив у суботу на прес-конференції в Афінах керівник поліцейського управління столичної області Аттіка бригадний генерал Янніс ДИКОПУЛОС, передає РІА Новости.

За словами полісмена, 30-річного громадянина України було затримано напередодні, його 34-річний брат при спробі затримання викрав автомобіль і зник. Обох чоловіків оголошено в розшук українськими властями по лінії Інтерполу за підозрою в скоєнні різних злочинів, додав генерал. При цьому він не назвав прізвища підозрюваних.

За версією слідства, брати смертельно поранили 3 квітня 2009 року в Афінах офіцера поліції, який помер за два місяці. Також в цьому нападі був поранений напарник убитого. Приводом для нападу стало викрадення автомобіля, яке, ймовірно, вчинили брати.

Тікаючи з місця події, підозрювані забрали у поліцейських два службові пістолети. Один з цих пістолетів був згодом виявлений в будинку підозрюваних разом з карабіном, револьвером, духовою рушницею і п`ятьма сотнями патронів. Також поліцейські знайшли 30 тисяч євро, які, ймовірно, були здобуті підозрюваними шляхом грабунку.

«Після кривавої події два брати вирушили в Україну, звідки один з них повернувся місяць тому і під жіночим ім`ям зняв квартиру», - повідомив начальник столичної поліції. Він стверджує, що другий підозрюваний прибув слідком за братом.

Також грецька поліція підозрює цих двох громадян України в перестрілці з поліцією в листопаді 2009 року - тоді їм вдалося втекти від переслідування.

Поліція проводить масштабну операцію з розшуку підозрюваного, який залишається на волі, підсумував глава столичної поліції.