До довічного ув’язнення засуджено чоловіка, який убив міліціонера

15 лютого 2010 року вироком апеляційного суду Дніпропетровської області до довічного позбавлення волі засуджено чоловіка, який 28 червня у Марганці убив 22-річного міліціонера та поранив ще двох людей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня в одному з кафе Марганця між засудженим та трьома молодими людьми виникла сварка, а потім бійка. 22-річний міліціонер намагався припинити бійку, але нападник вихопив ножа і вдарив його, напевно знаючи, що нападає на працівника міліції. Від отриманих поранень міліціонер помер на місці.