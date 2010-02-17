Набув чинності закон про кримінальну відповідальність за електровудки

Томенко закликав екологів провести роботу щодо роз’яснення норм закону про заборону застосування електрики на риболовлі

16 лютого набув чинності ухвалений 21 січня 2009 року Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства, полювання та рибальства, охорони, використання і відтворення тваринного світу”, яким введено кримінальну відповідальність за використання електроструму при здійсненні рибальства.

Як йдеться у переданому УНІАН коментарі з цього питання заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА, необхідність введення цієї норми обумовлена значним зростанням масштабів браконьєрства з використанням варварських методів масового знищення риби.

“Засоби електролову буквально “стерилізують” водойму, вбиваючи і пошкоджуючи все живе в радіусі дії струму. Шкода від їх використання часом переважає інші фактори негативного впливу: забруднення стічними водами, пошкодження та засмічення берегів”, - наголосив М.ТОМЕНКО.

Враховуючи важливість даної норми в боротьбі з браконьєрством, віце-спікер звернувся до правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, державних і громадських природоохоронних організацій, з проханням невідкладно дати спеціальні роз’яснення регіональним підрозділам та відповідним інспекціям щодо впровадження нових норм у життя.