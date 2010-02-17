На Павлоградському хімзаводі з'явилися люди в масках і зі зброєю

На Павлоградському хімічному заводі невідомі озброєні люди – в масках і зі зброєю - заблокували роботу підприємства. Про це повідомляє інформаційне агентство «Новий міст» з посиланням на джерело на підприємстві.

Як сказав мер Павлограду Володимир КУКЛІН, на підприємстві проходять податкові перевірки. «Про неполадки жодні я не знаю. Знаю тільки, що там податкова інспекція працює і вивчає документи. Якби було щось більш серйозне, вважаю, що мені б довели до відома, - сказав В.КУКЛІН.

У свою чергу, заступник начальника управління масово-роз`яснювальної роботи і звернень громадян ДПА у Дніпропетровській області Володимир ПРИТИСКАЧ повідомив, що податкова адміністрація не працює в масках і зі зброєю.

«Може, і проводяться перевірки. Але податкова ніколи не проводить перевірки в масках і зі зброєю. У масках може тільки ходити податкова міліція. Цілком ймовірно, що проводиться податкова перевірка. Хоча слід зазначити, що це підприємство, як виробник вибухівки, перебуває під особливим контролем усіх служб, у них досить прозора діяльність і по лінії податків у них нічого страшного не може бути», - сказав В.ПРИТИСКАЧ.

При цьому прес-офіцер Управління податкової міліції Дніпропетровська Олександр ГРОМАДСЬКИЙ стверджує, що управління своїх структур на підприємстві не використовувало. «По лінії податкової міліції підрозділи на Павлоградському хімзаводі зараз не працюють», - сказав О.ГРОМАДСЬКИЙ.

Зв`язатися з підприємством не вдається - телефони Павлоградського хімічного заводу не відповідають.

Тим часом, заступник директора Павлоградського хімзаводу Юрій СІЛИЧ на запитання про те, що відбувається на підприємстві, відповів, що на даний момент перебуває у лікарні і нічого з цього приводу сказати не може.