Світовий конгрес українців закликає зустріти Міжнародний день рідної мови

Світовий конгрес українців закликає українців усього світу гідно відзначити 21 лютого Міжнародний день рідної мови, проголошений 30-ю сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1999 році.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні СКУ.

“Для українського народу цей день нагадує про багатовікові приниження, переслідування та витіснення з ужитку, яких у минулому зазнавала його рідна мова з боку поневолювачів, зокрема з боку Російської імперії. Разом з тим він привертає увагу до сучасного стану української мови в Україні і в діаспорі та до важливості її збереження для прийдешніх поколінь”, - підкреслили в СКУ.

Як відзначається в повідомленні, українська мова, будучи рідною для мільйонів українців, що проживають сьогодні в Україні та за її межами, є їхньою живою спадщиною та важливим засобом спілкування. У той же час вона виконує унікальну роль у зміцненні української державності, збереженні національної ідентичності та консолідації світового українства.

СКУ закликає владні структури України, а також українські Церкви, школи та громадські організації у всьому світі сприяти збереженню української мови і її розвитку в Україні та в діаспорі, а українців усього світу – поглиблювати свої знання та вдосконалювати володіння українською мовою, плекати в своїх душах любов до рідного слова та гідно відзначити Міжнародний день рідної мови.