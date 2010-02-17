Парламент Криму просить Януковича дозволити складати тести російською

Кримський парламент просить Віктора ЯНУКОВИЧА, якого Центрвиборчком оголосив Президентом України, забезпечити в регіоні проведення зовнішнього незалежного тестування мовами, якими здійснювалося навчання у школах, зокрема - російською.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати стурбовані виданням наказу міністра освіти України Івана ВАКАРЧУКА, відповідно до якого в 2010 році тестування проводитиметься лише державною – українською - мовою.

Як заявили парламентарії, в Криму близько 90% учнів навчаються в школах російською мовою, виконання тестових завдань українською мовою не дозволить таким випускникам «повною мірою показати свій освітній рівень», в результаті - знизиться їх конкурентоспроможність під час вступу до вишів.

«Вважаємо за необхідне при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання використання мов навчання згідно з волевиявленням випускників», - говориться у зверненні до В.ЯНУКОВИЧА, яке прийнято сьогодні на засіданні ВР Криму.

Довідка УНІАН. У Криму працюють загальноосвітні навчальні заклади з російською, українською, кримськотатарською мовами навчання.

Раніше випускникам шкіл Криму надавалася можливість проходити зовнішнє тестування тими мовами, якими вони навчалися - українською, російською, кримськотатарською.