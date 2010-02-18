ЄС передав Україні систему безпеки для центру утримання нелегалів

На Чернігівщині в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (с. Розсудів Ріпкинського району) встановлено нову систему безпеки.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв`язків Управління МВС у Чернігівській області.

Відповідний пункт на Чернігівщині відвідала міжнародна делегація на чолі з головою Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРА. У селі Розсудові в урочистій обстановці відбулося підписання договору про передачу технічного обладнання системи безпеки перебування утриманих осіб у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

У центрі вже встановлено систему безпеки по периметру. Вона запобігає втечам мігрантів, а внутрішня система убезпечує персонал центру при можливих масових конфліктах. Нова система безпеки відповідає стандартам ЄС та є необхідною для ефективного управління і безпеки центру тримання мігрантів, зазначили в УМВС.

Крім того, центр для нелегальних мігрантів у Розсудові отримав енергостабілізатори для усунення проблем з енергопостачанням та забезпечення належного функціонування обладнання з безпеки, незалежно від коливання напруги електроструму. Технічну допомогу центр у Розсудові, а також подібний центр у Журавичах на Волині одержали від Європейського Союзу.

Окрім технічної допомоги, проектом передбачено проведення тренінгів та семінарів для персоналу обох центрів. Чеські експерти, які були у складі делегації, поділилися своїм досвідом з питань щоденного управління центрами та надзвичайними ситуаціями, а також питаннями управління кризовими ситуаціями. Вони запропонували шляхи попередження та вирішення вже існуючих конфліктів.