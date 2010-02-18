Повернення 10-річки до шкіл призвело б до зростання злочинності?

Повернення до десятирічної шкільної освіти не обіцяє Віктору ЯНУКОВИЧУ жодних вигод.

Про це пише тижневик «Коментарі:», аналізуючи провал відповідного законопроекту у Верховній Раді. (Кандидат у президенти В.ЯНУКОВИЧ обіцяв у разі обрання його главою держави повернути систему десятирічної шкільної освіти – УНІАН).

По-перше, як відзначає видання, це може зашкодити іміджу В.ЯНУКОВИЧА за кордоном, а це для нього вкрай важливо. Адже повернення до десятилітки перекреслює претензії України на вступ у європейський освітній простір. ЮНЕСКО ще наприкінці минулого сторіччя визнала, що повна середня освіта має тривати не менше 12 років, і запропонувала міжнародний стандарт рівнів освіти (ISCED). У ЄС, куди планує вступити Україна, немає жодної країни, яка б не дотримувалася цієї норми. 14 країн мають дванадцятирічний термін здобуття повної середньої освіти, в 12 країнах цей термін досягає 13 років, а в чотирьох - 14». Правда, повна середня освіта в Європі є обов’язковою тільки для тих, хто хоче далі навчатися в університетах, зазначає тижневик.

По-друге, повернення до десятилітки має економічний бік, підкреслює видання. Зокрема, в Академії педагогічних наук підрахували, що для друку нових підручників потрібно приблизно 1,36 млрд. грн. Навряд чи сьогодні в умовах кризи подібні витрати можна називати виправданими, вказують «Коментарі:».

По-третє, «зайвий» рік навчання в школі хоч трохи, але все-таки стримує безробіття і криміногенну ситуацію. Адже, як пишуть «Коментарі:», при нинішній недосконалій системі профорієнтації, державному курсі на необов’язковість вищої освіти, жорсткості вимог до абітурієнтів не кожен випускник школи вступить до університету або відразу ж знайде собі роботу до душі.

Водночас, як відзначає видання, слабким місцем дванадцятирічного навчання в Україні є так зване «профільне навчання». Відповідно до освітньої реформи, учні 10-12 класів мали навчатися в окремих навчальних закладах - профільних ліцеях. Були визначені основні профілі, за якими ліцеїсти могли б поглиблено вивчати низку предметів - фізико-математичний, природознавчий, гуманітарний, технологічний, художній і спортивний. Ідея профільного навчання вимагає не тільки нових програм і підручників, але й істотного перекроювання мережі освітніх закладів. Однак для відокремлення старшої школи від основної досі нічого не зроблено, якість навчальних програм для профільного навчання залишає бажати кращого, питання їхнього стикування з програмами перших курсів ВНЗ остаточно не вирішене, констатують «Коментарі:».