Інтенсивна бойова підготовка + 300 у.о. зроблять війську службу цікавою

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає вирішальним для підняття рейтингу армії вирішення питань щодо підвищення інтенсивності бойової підготовки, забезпечення житлом та пристойним грошовим забезпеченням військовослужбовців за контрактом.

Про це, як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, А.ГРИЦЕНКО сказав у прямому ефірі на “5 каналі”.

Зокрема, за словами А.ГРИЦЕНКА, “виходячи з даних опитувань, служити за контрактом у ЗСУ юнаки із задоволенням пішли б з початковим рівнем грошового забезпечення приблизно у 1 тис. 500 гривень”.

Також, на переконання глави оборонного відомства, тільки інтенсивна бойова підготовка зробить службу цікавою.

“Щоб в армії було цікаво, щоб був такий чоловічий “драйв” в хорошому сенсі цього слова: якщо це корабель “Костянтин Ольшанський”, то він має виходити в море, якщо це авіаційна бригада в Старокостянтинові, то там повинні літати літаки”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Говорячи про важливість житла для військовослужбовців, міністр оборони наголосив, що житло для контрактників вітчизняне військове відомство будує, починаючи з 2005 року. Разом з тим, керівник оборонного відомства зауважив, що будівництво житла залежить не від керівництва Збройних сил України, а від державного бюджету.

Він також підкреслив, що серйозну контрактну армію Україна матиме тільки за умови відповідного фінансування.