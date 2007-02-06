Путін відвідав у лікарні Мстислава Ростроповича

Президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав всесвітньо відомого музиканта Мстислава Ростроповича, який перебуває на лікуванні в одній з московських клінік. Про це з посиланням на прес-службу президента повідомляє РІА "Новости".

У грудні під час перебування у Воронежі Ростропович, якому в березні виповнюється 80 років, почувся зле і йому знадобилася допомога медиків. Проте маестро продовжив програму, до якої входили, зокрема, майстер-класи.

Мстислав Леопольдович - видатний віолончеліст і диригент - відомий не тільки як музикант, а й як громадський діяч, вигнаний 1978 року з Радянського Союзу, учасник оборони Білого дому в серпні 1991 року.

Лондонська "Таймс" назвала Ростроповича найбільшим з музикантів-сучасників. Його ім`я включене до списку "Сорока безсмертних" - почесних членів Академії мистецтв Франції. Музикант є членом Академії наук і мистецтв (США), Академії "Санта Чечилія" (Рим), Королівської академії музики Англії, Королівської академії Швеції, Баварської академії мистецтв, він володар Імператорської премії Японської асоціації мистецтв і безлічі інших премій. Ростропович удостоєний звання почесного доктора більш ніж 50 університетів у різних країнах.

У серпні 2000 року Мстислав Ростропович на честь 60-річчя свого першого публічного виступу побував там, де це відбулося - в м. Слов`янську Донецької області