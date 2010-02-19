На Прикарпатті бізнесмена розстріляли поруч зі школою
14:37, 19 лютого 2010Суспільство
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У людному місці...
На Прикарпатті розстріляли бізнесмена.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили очевидці події.
За їхніми словами, сьогодні близько 13.00 у місті Надвірна Івано-Франківської області, в людному місці поблизу загальноосвітньої школи №3, невідомий кілька разів вистрілив у місцевого бізнесмена. Автомобіль швидкої допомоги доставив потерпілого у лікарню, де він помер.
У Центрі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Івано-Франківській області повідомили, що на місці події працює слідчо-оперативна група, в тому числі з обласного управління .
Припускають, що чоловік займався бізнесом, пов’язаним з постачання нафтопродуктів.
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