На Прикарпатті бізнесмена розстріляли поруч зі школою

На Прикарпатті розстріляли бізнесмена.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили очевидці події.

За їхніми словами, сьогодні близько 13.00 у місті Надвірна Івано-Франківської області, в людному місці поблизу загальноосвітньої школи №3, невідомий кілька разів вистрілив у місцевого бізнесмена. Автомобіль швидкої допомоги доставив потерпілого у лікарню, де він помер.

У Центрі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Івано-Франківській області повідомили, що на місці події працює слідчо-оперативна група, в тому числі з обласного управління .

Припускають, що чоловік займався бізнесом, пов’язаним з постачання нафтопродуктів.