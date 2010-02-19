Представники ЦВК так і не зрозуміли, в чому їх звинувачують

18:01, 19 лютого 2010
Суспільство
3272 0

Лукаш вимагає посилань на норму закону

Член Центральної виборчої комісії Тетяна ЛУКАШ, яка у судовому процесі за позовом кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО представляє сторону відповідача, вважає, що сторона позивача у судовому процесі проти ЦВК не може назвати конкретних фактів порушення закону.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Т.ЛУКАШ висловила сьогодні журналістам у Вищому адміністративному суді України.

«На жаль, до цього часу все, що ми чуємо – це політичні промови, звинувачення і більш нічого. Жодного посилання на якусь конкретну норму закону, що ж саме і яке право порушила Центральна виборча комісія», - сказала Т.ЛУКАШ.

Вона також вважає, що не отримала під час судового розгляду відповіді на питання, яке саме право порушила ЦВК під час встановлення офіційних результатів виборів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter