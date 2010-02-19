Представники ЦВК так і не зрозуміли, в чому їх звинувачують

Член Центральної виборчої комісії Тетяна ЛУКАШ, яка у судовому процесі за позовом кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО представляє сторону відповідача, вважає, що сторона позивача у судовому процесі проти ЦВК не може назвати конкретних фактів порушення закону.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Т.ЛУКАШ висловила сьогодні журналістам у Вищому адміністративному суді України.

«На жаль, до цього часу все, що ми чуємо – це політичні промови, звинувачення і більш нічого. Жодного посилання на якусь конкретну норму закону, що ж саме і яке право порушила Центральна виборча комісія», - сказала Т.ЛУКАШ.

Вона також вважає, що не отримала під час судового розгляду відповіді на питання, яке саме право порушила ЦВК під час встановлення офіційних результатів виборів.