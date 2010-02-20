«Укрзалізниця» продовжує пошук постачальників харчування в потягах

«Укрзалізниця» продовжує пошук підприємств-постачальників для організації харчування в потягах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Іван КАРПЯК.

«Багато питань щодо якості, поліпшення послуги. Слід забезпечувати повний цикл такої послуги – від початку до кінцевої точки. На сьогодні, за пропозиціями («Укрзалізниці» – УНІАН), які висунуті для надання повного циклу послуги, не виявила бажання жодна фірма. Є фірми, що працюють над цим питанням, але конкретної пропозиції стосовно цього (організації харчування – УНІАН) поки що не надано. Тому «Укрзалізниця» продовжує пошук підприємств-постачальників, які могли б на високому рівні якісно надати цю послугу від початкової до кінцевої операції», – зазначив він.

У свою чергу, керівник аналітичної групи консорціуму «Менеджмент Консалтинг Груп» Дмитро ПОДТУРКІН пояснив, що питання полягає в значних інвестиціях в таку організацію системи харчування. «Повний комплекс послуг – це необхідність у потягу мати свій штат, який розносить харчування, спеціалізований вагон, де зберігається, розігрівається їжа, також необхідно мати в системі залізниць базові центри із забезпечення харчування. Все це великі інвестиції і велика робота для компанії, яка надаватиме ці послуги», – сказав він.

За словами Д.ПОДТУРКІНА, протягом найближчого півріччя навряд чи надійдуть конкретні пропозиції від компаній, оскільки організація всього процесу займає багато часу.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» вивчає пропозиції від постачальників продуктових наборів для організації харчування пасажирів. За словами гендиректора відомства Михайла КОСТЮКА, для «Укрзалізниці» цікавим є укладання договору з компанією, яка не тільки займається постачанням, а й організовує увесь процес обслуговування, щоб не залучати до цього працівників залізничного відомства, зокрема провідників.

У той же час, у грудні 2009 року він зазначав, що не виключається можливість, що «Укрзалізниця» сама почне розвивати цей напрямок, створить базу, відповідний підрозділ, який зможе займатися послугою харчування в потягах.