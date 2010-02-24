В АероСвіті заявляють про порушення прав акціонерів

У процесі придбання акцій компанії “АероСвіт” було порушено права її акціонерів. Про це УНІАН повідомив секретар наглядової ради ЗАТ “Авіакомпанія “АероСвіт” Максим ЮХИМЕНКО.

Зокрема, сказав М.ЮХИМЕНКО, при викупі одним із акціонерів акцій були порушені права іншого акціонера, оскільки йому не зробили пропозицію про першочерговий викуп акцій, що може спричинити скасування самої операції в суді.

Нагадаємо, генеральний директор - президент холдингу Eastone Геннадій ГАЗІН 18 лютого у інтерв`ю газеті “КомерсантЪ-Україна” також заявляв про порушення прав акціонерів “АероСвіту”. За його словами, перерозподіл акцій відбувся не на законних підставах. При цьому Г.ГАЗІН не виключив можливості, що ця операція буде заперечена в суді.

Експерти вважають, що у подібних судових суперечок є реальна перспектива. Як зазначив керівник економічних програм Центру досліджень корпоративних відносин В’ячеслав БУТКО, чинне корпоративне законодавство передбачає першочергове право існуючих акціонерів ЗАТ на придбання акцій даного товариства. «Шанси акціонерів виграти справу в суді я оцінюю високо», - зазначив експерт.

«Викликає здивування порушення саме цієї норми законодавства, оскільки останнім часом вона переважно дотримувалася. Ця ситуація нагадує мені 90-ті роки, коли корпоративне законодавство ледве дотримувалося», - додав В.БУТКО.

Довідка УНІАН. Компанія “АероСвіт” - Українські авіалінії”, створена у 1994 році, сьогодні є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 судів Boeing. “АероСвіт” обслуговує більш як 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів в найбільші адміністративні і регіональні центри України.

За даними компанії, її акції розподілені так: Фонду держмайна належить 22,3941%, ТОВ "ГенАвіа-інвест" - 24,999%, ТОВ "Укрінфоконсалт" - 9,8%, ТОВ "Бюро" - 4,8%, ще 38% акцій знаходяться у власності нідерландської компанії Gilward Investments BV.

Чистий збиток компанії за 2008 р. склав 405,3 млн. грн. проти чистого прибутку за 2007 р. у розмірі 21,7 млн. грн. УФ компанії - 19,36 млн. грн.