Невідомі в масках вчинили засідку на депутата і жорстоко побили

У Рівному скоєно напад на депутата обласної ради (фракція Української народної партії), генерального директора будівельної компанії «Інвестжитлобуд» В’ячеслава ПУГАЙКА.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про цей випадок розповсюдила прес-служба обласної організації УНП.

У повідомленні, зокрема, йдеться, що напад було скоєно 23 лютого близько 23.30, коли В.ПУГАЙКО повертався додому на своєму автомобілі. Помітивши на проїжджій частині перешкоду у вигляді дерев та уламків ящиків, він зупинився і вийшов з автомобіля, щоб прибрати їх. Однак у цю мить на нього напали кілька невідомих осіб в чорних масках і почали наносити удари бітами та трубами.

В.ПУГАЙКУ вдалося дістатися автомобіля та залишити місце пригоди. За попередніми даними, нападники травмували депутату облради руки, ребра та голову, а також зім’яли кузов автомобіля.

У зв’язку з цим Рівненська обласна організація УНП звернулася до керівництва УМВС України в області, Управління Служби безпеки України та прокурора області з вимогою пришвидшити розслідування нападу та знайти злочинців.