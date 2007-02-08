За 3 місяці Черновецький повернеться до питання про тарифи

Сьогоднішнє рішення Київради про підняття тарифів з 1 грудня 2006 року лише в 2 рази відтермінує проведення реформування житлово-комунального господарства в столиці.

Про це сьогодні заявив Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, виступаючи перед депутатами на засіданні Київради.

«Дуже шкода, що ми зараз не зможемо одразу перейти до реформування ЖКГ, бо зазнаємо величезних збитків. На жаль, те, що сьогодні відбуватиметься, воно трохи відтермінує реформу», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас він наголосив, що «через 3 місяці запропонує її знову». Він відзначив, що справді погоджується з опозицією в тому, що керівництво міста не було готове дуже швидко перерахувати тарифи для різних категорій населення для різних будинків. Але разом з тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ шкодує, що на сьогодні не можна приступити до реформи ЖКГ, бо без грошей її провести неможливо. Сьогоднішнє рішення, наголосив мер, знімає з нього відповідальність за підвищення тарифів у Києві, але разом з тим він не відмовляється від реалізації своєї ідеї, аби багаті платили за бідних. «Для людей не забезпечених я все ж буду їх знижувати. Ця ідея у мене залишається», - Наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На прес-конференції для ЗМІ, відповідаючи на питання журналістів, поразкою чи перемогою він вважає для себе ухвалене сьогодні депутатами Київради рішення, мер відзначив, що в цьому рішенні він насамперед бачить початок конструктивної роботи всіх депутатів. «Депутати працювали, я думаю, що це початок роботи всієї Київради, а якщо є робота, то це перемога», - сказав міський голова.

Разом з тим він сказав, що його хвилює «діра» в бюджеті столиці, яка утворилася після ухвалення рішення про підвищення тарифів удвічі. Це, за словами мера, 1,5 млрд. грн. недоотримань до бюджету. Це він назвав «найбільшою» невдачею в даному рішенні.

Разом з тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив сподівання, що депутати над цим попрацюють і проблему буде розв`язано. «Було б дуже добре, щоб депутати зосередилися, щоб бюджет одержував додаткові кошти. Якщо ми цю проблему розв`яжемо, ми можемо вийти зі становища», - сказав він.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, продовжуючи відповідь на питання журналістів, що не вважає зал Київради місцем бою.

[ назад ]