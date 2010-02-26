Ветерани Народного Руху створили громадську організацію

У Закарпатті створили громадську організацію учасників боротьби за незалежність України. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта».

Як йдеться у повідомленні, в Ужгороді відбулася установча конференція закарпатської обласної організації «Рухівське братство Закарпаття». Її засновниками виступила низка колишніх учасників Народного Руху України періоду боротьби за незалежність України (1989 – 1991).

Серед причин, що зумовили об’єднання тих, хто вніс у Закарпатті вагомий внесок у здобуття українським народом державної незалежності, найголовнішими є дві, наголошується у повідомленні. «Перша: сьогоднішній стан справ в Україні аж ніяк не може задовольняти її закарпатських «батьків-засновників». «Не за таку» Україну вони боролися двадцять років тому. Друга: як не парадоксально, чимало тих закарпатців, хто жертовно боровся, аби український народ мав власну державу, зазнаючи, при цьому, утисків, переслідувань, побиття, звільнення з роботи, перенісши голодування тощо, нині, на схилі віку, перебуває на межі виживання», - йдеться у заяві «Просвіти».

Згідно з ухваленим на конференції статутом, метою та завданням новоствореної організації є «сприяння розбудові Української держави як національної держави українського народу, просвітницька, виховна робота, спрямована на європейський вибір нашої Батьківщини, утвердження української національної ідеї, розвиток демократії, громадянського суспільства, піднесення культури та духовності населення, а також соціальна допомога членам Братства, що цього потребують».

На конференції також обрали раду та правління організації. Очолив її депутат Закарпатської обласної ради. делегат Установчого з’їзду та багаторічний керівник крайової організації Народного Руху України Володимир ПІПАШ.

Наразі йдеться, за повідомленням прес-служби обласного осередку товариства «Просвіта», про утворення осередків у районах.

У прес-службі також додають, що закарпатською ідеєю утворення «Рухівського братства» зацікавились ветерани НРУ і в інших регіонах України, зокрема, Києві, Луцьку, Житомирі, Донецьку тощо. «Тому не виключено, що воно стане і всеукраїнською організацією», - уточнюють у прес-службі.