Кабмін готує нове підвищення тарифів на електрику і газ

Вчора Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) заявила про плани нового підвищення тарифів на електроенергію для населення на 33%, промисловості – на 17-18%, пише КоммерсантЪ-Украина. На 15-20% подорожчає для населення і газ. Для промислових споживачів підвищення ціни на газ поки не планується. Проте, на думку експертів, в новому році залишається ризик перегляду вартості палива і для цієї категорії споживачів.

Уряд готує нове підвищення тарифів на газ і електроенергію. Галузеві фахівці прийшли до цього висновку після того, як у середу Верховна рада прийняла законопроект, що дозволяє НКРЕ самостійно встановлювати енерготарифи.

Вчора голова НКРЕ Сергій Тітенко заявив, що комісія планує цього року тричі підвищити тариф на електроенергію для населення. Зараз він складає 24,36 коп./кВт•г (4,87 цента). Тарифи будуть підвищені на 10% у червні, вересні і грудні 2007 року – загальне зростання, таким чином, складе близько 33%.

Комісія також планує ввести диференційовану оплату за електроенергію. НКРЕ вже розробила постанову, згідно якій для населення, яке споживає до 125 кВт•г в місяць, ціни на електроенергію залишаться тими самими. "Таким чином ми захистимо від подорожчання соціально незахищені верстви населення – бідних людей, які споживають мало електроенергії", - пояснив пан Тітенко.

Раніше подібна схема ціноутворення була застосована на газовому ринку. Тоді аналітики назвали її антиринковою, оскільки світова практика припускає зниження цін при збільшенні споживання газу і електроенергії. "У світі газ і електроенергія найдорожче обходиться населенню, а промисловість платить за неї менше, оскільки об`єм споживання у неї вищий", - говорить член комітету з ПЕК Верховної ради Віктор Тополов.

Втім, ціни на електроенергію цього року зростуть не тільки для населення, але і для промислових підприємств в більшості регіонів країни. Вчора пан Тітенко заявив, що вже 18 лютого Кабмін має намір знов ввести диференційовані тарифи на електроенергію для цієї категорії споживачів, відмінивши таким чином існуючий порядок.

Нагадаємо, що зараз діє постанова уряду Юлії Тимошенко про єдиний тариф на електроенергію на всій території України, яка набула чинності на початку цього року. Згідно з цим документом, за рахунок семи промислових областей – Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Кіровоградської, Одеської і Миколаївської – здійснюється субсидування західного і центрального регіонів.

За даними Мінпаленерго, після повернення до старої практики стягування тарифів промислові підприємства більшості регіонів (18 областей країни) будуть платити за електроенергію на 17-18% більше, а сім промислових областей платитимуть за електроенергію майже на 20% менше.

На думку учасників ринку, на цьому подорожчання електроенергії для населення і промисловості не закінчиться. "У світі ціни на електроенергію для населення значно вищі, ніж у нас. Так, у Польщі вони складають 7,2 цента за кіловат-годину, в Угорщині – 8 центів, а в Чехії – все 9 центів за кіловат-годину. Схожа ситуація і в промисловості, - розповіли Ъ в прес-службі ВАТ `Западенерго`.– Оскільки ціна на сировину для генеруючих компаній (газ, вугілля, уран.–Ъ) зростає, будуть рости і тарифи на електроенергію".

Подорожчає цього року не тільки електроенергія, але і газ. За даними джерела Ъ в департаменті нафтової, газової і нафтопереробної промисловості, до кінця року планується підвищення ціни на газ для населення на 15-20%. "Нинішні розцінки забезпечують газодобувачам рентабельність у чотири-п`ять відсотків, що не дозволяє реінвестувати в нарощування ресурсної бази, - пояснив співбесідник Ъ.– Тому подорожчання цього року обов`язково буде, але через соціальний чинник не перевищить 20 відсотків". Нагадаємо, що для потреб населення на Україні продається виключно газ власного видобування.

Єдиний вид тарифів, який збережеться на встановленому рівні, - ціна газу для промисловості. У січні НКРЕ затвердила її на рівні 720 грн ($144) за тисячу кубометрів. Втім, за певних умов ціни на природний газ для промисловості все ж таки можуть вирости.