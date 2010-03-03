У Києві бандити вночі вдерлися у будинок бізнесмена

Вночі у Голосіївському районі столиці було скоєно розбійний напад на будинок бізнесмена, у результаті чого невідомі заволоділи великою сумою грошей у гривнях і валюті.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, злочин було скоєно близько 1-ї години ночі.

Двоє чоловіків увірвалися до будинку та, погрожуючи господарю і жінці, яка перебувала у приміщенні, короткоствольною зброєю, почали вимагати гроші. Почувши відмову, нападники побили дерев’яною палицею господаря, зв’язали його та жінку, після чого вкрали 60 тисяч доларів, 50 тисяч євро, 45 тисяч гривень, ювелірні вироби та зникли.

За фактом нападу порушено кримінальну справу за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.