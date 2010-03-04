Київський зоопарк - до 8 Березня: «запросіть до нас ваших коханих жінок»

У Міжнародний жіночий день 8 березня Київський зоопарк відкритий для відвідувачів. «Цього дня, запросивши до нас ваших коханих жінок, за одним вхідним квитком Ви пройдете удвох», - повідомили УНІАН у прес-службі Київського зоопарку.

У прес-службі відзначили, що дні стають довшими і зоопарк переходить на весняно-літній графік роботи.

З 1 березня квиткові каси працюють з 9.00 до 17.00, експозиції - з 9.00 до 18.00.