Чи бачать українці загрозу демократії та свободі слова (опитування)

54,6% українців вважають, що свободі слова в Україні найближчим часом ніщо не загрожує. Про це свідчать результати телефонного опитування «Яка влада потрібна Україні?», проведеного Інститутом Горшеніна 1-3 березня 2010 року.

Зокрема, на запитання “Чи існує загроза свободі слова в Україні?», відповідь «точно ні» дали 33,2% респондентів, «швидше ні» - 21,4%.

При цьому побоюються загрози демократії і свободі слова найближчим часом понад третина опитаних (38,5%). З них відповідь «точно так» дали 22,1%, «швидше так» - 16,4% респондентів. Важко відповісти на дане запитання 6,9% громадян України.

Як відзначають експерти, значна частина респондентів - 62,1% - вважає, що Україні сьогодні потрібна демократична влада.

З них близько третини опитаних - 36,8% - переконані, що влада має бути «точно демократична», а близько чверті - 25,3% – «швидше демократична». Більше чверті українців - 28,1% - висловилися на користь авторитарної влади в країні. З них 13,2% респондентів вважають, що влада в Україні сьогодні має бути «точно авторитарна», 14,9% - «швидше авторитарна». Важко відповісти на це запитання 9,7% громадян України.

Водночас більше половини українців - 54,2% - вважають, що Конституція України, як Основний закон країни, не повинна змінюватися часто. На думку опитаних, зміни і доповнення до неї можна вносити лише в окремих, виняткових випадках. При цьому більш як третина громадян України - 36,7% - вважають, що нинішня Конституція потребує вдосконалення і внесення у неї істотних змін і доповнень. Важко відповісти на це запитання 9,1% респондентів.

Також експерти відзначили той факт, що переважна більшість українців - 82,5% - негативно оцінюють діяльність чинної Верховної Ради. З них більш як половина - 57,9% - оцінюють роботу ВР «повністю негативно», а близько чверті - 24,6% – «швидше негативно». І лише кожний десятий респондент - 10,0% - позитивно оцінює діяльність ВР. З них 2,6% відповіли на запитання «абсолютно позитивно», а 7,4% - «швидше позитивно». Важко з відповіддю - 7,5% респондентів.

В Інституті Горшеніна звертають увагу на те, що майже половина громадян України - 49,3% - вважає, що чинну Верховну Раду слід розпустити і оголосити дострокові парламентські вибори. З них 30,3% відповіли на це питання «точно так», а 19,0% - «швидше так». Більш як третина респондентів - 36,9% - дотримуються протилежної точки зору. З них кожний п`ятий - 20,9% - відповів на запитання про те, чи слід розпустити ВР і оголосити дострокові парламентські вибори, «точно ні», а 16,0% - «швидше ні». Важко визначити свою позицію з цього приводу 13,8% опитаних.

Всього, згідно з випадковою вибіркою, Інститутом Горшеніна було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.