Мінпраці заявляє про рейдерське захоплення кримського санаторію

Міністерство праці і соціальної політики України заявляє про рейдерське захоплення санаторію імені Семашка (м. Сімеїз, АР Крим).

Про це йдеться в повідомленні міністерства, розміщеному на урядовому порталі.

У Мінпраці зазначають, що «група людей під керівництвом колишнього директора санаторію Ігоря ІОФФЕ здійснила рейдерське захоплення цього закладу: зокрема, був захоплений кабінет нинішнього директора Олександра ЗАБУДСЬКОГО і вилучено печатку». При цьому нападники мотивували свої дії рішенням Київського районного суду м. Сімферополя.

У Мінпраці, у сфері управління якого перебуває цей санаторій, стверджують, що ніяких документів про рішення суду до відомства не надходило. «Вже більше двох років Мінпраці спільно з правоохоронними органами бореться за санаторій, майже всі корпуси якого під час управління І.ІОФФЕ були передані в довгострокову оренду без узгодження міністерства, у тому числі й медичний корпус. При цьому під час перевірок фінансово-господарської діяльності колишнього директора санаторію були виявлені численні порушення і недоліки, через які і був звільнений з посади І.ІОФФЕ», – наголошується в повідомленні міністерства.

Якщо Київський районний суд Сімферополя відновив його на посаді, то з відповідним рішенням має бути ознайомлено і міністерство, яке призначає керівника цієї оздоровчої установи і контролює його діяльність, наголосили у відомстві.

Мінпраці заявляє, що діятиме виключно в рамках правового поля і «докладе всіх зусиль, щоб не допустити нового розбазарювання інфраструктури санаторію імені Семашка».