Янукович: що заважає Україні і Росії разом діяти на ринках третіх країн
"Пошукаймо шляхи коректної конкуренції"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне упорядкувати відносини на внутрішніх українському і російському ринках, зокрема, у сфері експорту до Росії української сталі.
Про це Глава держави заявив в інтерв`ю російському телебаченню в програмі "Вісті у суботу".
Відповідаючи на запитання про можливість спільних дій Росії та України на ринках третіх країн, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що необхідно спершу упорядкувати відносини на власних внутрішніх ринках.
«Коли ми дивимося з погляду партнерських відносин, ми повинні шукати шляхи коректної конкуренції. Починати потрібно з наших внутрішніх ринків”, - акцентував Президент.
«Я б хотів одержати відповіді, якими будуть квоти України на сталеві вироби”, - цитує В.ЯНУКОВИЧА РІА "Новости".
За його словами, обмеження, які були введені Росією на імпорт стали за п`ять попередніх років, “створили стопор” в розвитку товарообігу між двома країнами. “Це не пішло на користь ні Росії, ні Україні”, - вважає В.ЯНУКОВИЧ.