Янукович: що заважає Україні і Росії разом діяти на ринках третіх країн

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне упорядкувати відносини на внутрішніх українському і російському ринках, зокрема, у сфері експорту до Росії української сталі.

Про це Глава держави заявив в інтерв`ю російському телебаченню в програмі "Вісті у суботу".

Відповідаючи на запитання про можливість спільних дій Росії та України на ринках третіх країн, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що необхідно спершу упорядкувати відносини на власних внутрішніх ринках.

«Коли ми дивимося з погляду партнерських відносин, ми повинні шукати шляхи коректної конкуренції. Починати потрібно з наших внутрішніх ринків”, - акцентував Президент.

«Я б хотів одержати відповіді, якими будуть квоти України на сталеві вироби”, - цитує В.ЯНУКОВИЧА РІА "Новости".

За його словами, обмеження, які були введені Росією на імпорт стали за п`ять попередніх років, “створили стопор” в розвитку товарообігу між двома країнами. “Це не пішло на користь ні Росії, ні Україні”, - вважає В.ЯНУКОВИЧ.