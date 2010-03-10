Ошукані інвестори «Еліта-центр» не погоджуються з рішенням суду

Ошукані інвестори «Еліта-центр» не згодні з рішенням суду, який залишив без розгляду цивільні позови потерпілих інвесторів до Київської міської державної адміністрації.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі Громадської організації «Центр правозахисту», що захищає інтереси потерпілих від афери будівельних організацій «Еліта-центр».

У прес-релізі наголошується, що 9 березня 2010 року Подільський райсуд Києва засудив одного з обвинувачених у справі «Еліта-центр» Андрія ТЕРЕНТЬЄВА до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтею «службова халатність». Суд також зобов`язав його повернути 800 ошуканим суму, яка зазначена у договорі.

При цьому суд залишив без розгляду цивільні позови потерпілих інвесторів до Київської міської державної адміністрації.

«Потерпілі здивовані рішенням суду, який, визнавши вину А.ТЕРЕНТЬЄВА, не визнав вини міської влади, яка своєю бездіяльністю дозволяє аферистам безкарно ошукувати киян і привласнювати гроші інвесторів», - заявив голова правління ГО «Центр правозахисту» Юрій ФЕДОРЕНКО, коментуючи рішення суду.

«По суті, суд поклав відшкодування збитків від афери на громадянина А.ТЕРЕНТЬЄВА, одночасно звільнивши на даному етапі від таких обов`язків КМДА, яка допустила аферу «Еліта-центр», - пояснив Ю.ФЕДОРЕНКО.

На його думку, таке рішення суду тим більше не зрозуміле після того, як Генеральна прокуратура після тривалих розслідувань порушила кримінальну справу проти урядовців КМДА, які дозволили діяльність «Еліта-центр».

«Таке рішення Подільського суду фактично звільняє на даному етапі Київську міськадміністрацію від необхідності допомагати всім ошуканим інвесторам», - наголосив Ю.ФЕДОРЕНКО.

«Сьогодні десятки тисяч громадян опинилися у ситуації інвесторів “Еліта-центр”, проте урядовці намагалися розв`язати проблему ошуканих інвесторів напівзаходами», - підкреслив Ю.ФЕДОРЕНКО.

За його словами, до рішення суду потерпілі сподівалися, що суд змусить владу взятися за проблему серйозно.

«Проте вийшло навпаки. Тепер розв’язання проблеми компенсації потерпілим житла для КМДА переходить з площини необхідності у площину добродійності: є добра воля – допоможу, немає доброї волі – не допоможу», - відзначив Ю.ФЕДОРЕНКО.

Він повідомив, що потерпілі обов`язково подаватимуть апеляцію на рішення суду. «Ми не залишимо рішення суду у такому вигляді», - пообіцяв Ю.ФЕДОРЕНКО.

У прес-релізі наголошується, що 27 листопада 2008 року Апеляційний адміністративний суд м. Києва визнав за протиправну бездіяльність Київської міської держадміністрації щодо недопущення афери «Еліта-центр». Позов було подано потерпілими від діяльності аферистів групи компаній «Еліта-центр». Потерпілі вимагали визнати вину міської влади Києва, яка, на їх думку, не вжила належним заходам із запобігання найбільшій афері на будівельному ринку України.

Раніше Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 КК України за фактом службової халатності посадовців КМДА.

Суд над А.ТЕРЕНТЬЄВИМ тривав понад 3 роки. Оголошення вироку зайняло 6 днів.

Раніше державний обвинувач просив суд призначити покарання А.ТЕРЕНТЬЄВУ у вигляді позбавлення волі терміном на 11 років.

За даними МВС, у результаті будівельної афери «Еліта-Центр», яку було розкрито у лютому 2006 року в Києві, постраждали 1760 осіб.

16 березня 2009 року Шевченківський райсуд Києва засудив одного із засновників ГІБК «Еліта-Центр» Ігоря ЦИГАНКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З 25 січня 2010 року в Печерському районному суді Києва проходить слухання кримінальної справи Олександра ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА) – головного організатора афери «Еліта-центр».

Ще один фігурант афери «Еліта-центр» - громадянин ШЕСТАК - перебуває у розшуку.