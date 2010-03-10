У Криму на пожежі загинула дитина, ще одна в реанімації

У Керчі під час пожежі в квартирі загинув хлопчик, дві його сестрички у тяжкому стані перебувають в лікарні.

Трагедія сталася сьогодні близько полудня, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.

Як розповіли очевидці, мати трьох дітей: двійнят (хлопчика і дівчинки) віком два з половиною роки і п`ятирічної дівчинки, пішла на роботу. Через деякий час сусіди побачили дим з-під дверей квартири і побігли за господинею.

Жінка не змогла потрапити до своєї квартири, тому що двері, як виявилось, закрилися на внутрішній замок. У стані шоку вона почала шукати тесляра, щоб зламати двері. «Дзвінок до МНС надійшов дуже пізно, коли вогнем була охоплена вже вся квартира», - повідомили рятувальники.

Боротися з вогнем прибули два пожежні відділення. Рятувальники шукали дітей навпомацки - у квартирі через чорний дим нічого не було видно.

Малюків, які були без свідомості, винесли з квартири, машина «швидкої допомоги» відвезла їх до реанімації. Врятувати хлопчика не вдалося. «Двоє інших дітей - під апаратами штучної вентиляції легенів у тяжкому стані», - говориться в повідомленні.

Причина пожежі з`ясовується. За попередніми даними, займання почалося з кухні, де знаходилася електроплитка.