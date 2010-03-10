Комуністи прорвалися на виставку, присвячену комуністичному теророві

У Херсоні прихильники комуністичної ідеї ледве не зірвали сьогодні відкриття історично-документальної експозиції «Зламані долі: комуністичний терор в Україні 1920-1950-х років», яка почала працювати в обласному краєзнавчому музеї.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 15.00 біля будівлі музею зібралися близько 20 осіб, переважно люди похилого віку, з символікою та прапорами КПУ та СРСР. Вони намагалися потрапити на відкриття виставки. Спочатку охорона та працівники музею їх не пропускали до експозиції, але згодом пікетувальники таки пройшли до зали.

Виставку відкрив один з заступників голови облдержадміністрації. Після відкриття та ознайомлення з експозицією прихильники КПУ почали голосно переконувати присутніх в тому, що «це все брехня, бандерівщина, націоналізм, і все сфабриковано». Зчинивши галас, пікетники згодом заспокоїлися і, переконавшись в тому, що їх почули, розійшлись.

Вказана виставка, за даними прес-групи Управління СБУ, організована за ініціативи Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», Київської міської організації Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса та Галузевого державного архіву СБУ.

Експозиція демонструє історію боротьби українців за власну державність, злочинний механізм, масштаби і наслідки репресій в 1920-1930-і роки. Також на виставці висвітлюються події сорокових років на західних землях України, зокрема репресії і депортації мирного населення у віддалені райони СРСР, хід післявоєнних репресій відносно колишніх військовополонених, місця найбільших поховань репресованих.

Виставка триватиме до 19 березня.