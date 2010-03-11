Чи відповідає інтересам України вступ до НАТО? (опитування)

Більшість експертів вважає, що вступ України до НАТО загалом відповідає національним інтересам країни.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Центром Разумкова.

Зокрема, «так» відповіли 43,1% опитаних, «скоріше так» - 32,1%. Відповіді «ні» і «скоріше ні» обрали 7,3% і 10,1% відповідно.

На думку абсолютної більшості (80,7%) українських експертів, слід, не форсуючи процес вступу до НАТО, зосередитися на ефективному виконанні річних національних програм, поглиблювати співробітництво з Альянсом, проводити відповідну інформаційну кампанію. У свою чергу 4,6% респондентів вважають за необхідне активізувати переговорний процес щодо вступу України до НАТО. 3,7% підтримують ідею скорочення співробітництва з Альянсом, а 6,4% переконані у тому, що Україні слід відмовитися від вступу до НАТО.

Коментуючи результати дослідження, директор міжнародних програм Центру Разумкова Михайло ПАШКОВ зазначив, що експерти, загалом підтримуючи ідею приєднання країни до НАТО, усвідомлюють, що вступ до цієї організації не на порядку денному відносин Україна-НАТО, через очевидну неготовність обох сторін.

Експертне опитування було проведено Центром Разумкова 8-19 лютого 2010 року. Опитано 109 експертів – народних депутатів України, представників центральних і регіональних органів виконавчої влади, державних і неурядових дослідницьких структур у Києві та регіонах України, ЗМІ.