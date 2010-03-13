За хабар затримали офіцера військкомату київського району

У Києві оперативники СБУ затримали за хабар заступника начальника військового комісаріату одного із районів столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, після затримання у службовому кабінеті підозрюваного вилучили речові докази - стогривневі купюри з написом «хабар».

Встановлено, що 32-річний майор, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення вимагав і отримав від громадянина України хабар у 8 тис. грн. за видачу військового квитка без наявних на те законних підстав.

За матеріалами ГУ СБУ у Києві та Київській області військовою прокуратурою Київського гарнізону порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто одержання хабара, поєднане з вимаганням. Зловмисника взято під варту.