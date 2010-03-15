Королевська: кредитування недоступне для більшості підприємців

Адаптація в Україні європейської схеми мікрофінансового кредитування – один зі стимулів розвитку національної економіки в посткризових умовах. Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Посткризова економіка України потребує додаткових стимулів: на сьогоднішній день вона відчуває брак доступних кредитних ресурсів. Адаптація в українських умовах європейської схеми мікрофінансового кредитування дозволить покращити ситуацію із зайнятістю населення, посилити сегмент малого і середнього бізнесу», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, подібна програма дозволить не тільки активізувати внутрішній ринок, а й використовувати потенціал малого і середнього бізнесу на депресивних територіях, де відсутність стартового капіталу на тлі дефіциту кредитних ресурсів не дає можливості зробити перший крок для розвитку власної справи. «Банківське кредитування сьогодні продовжує залишатися недоступним для більшості підприємців. Уряд має ініціювати програму, що стимулюватиме комерційні банки до кредитування економіки», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, цього тижня Європейська комісія ухвалила рішення щодо схеми мікрофінансового кредитування, що передбачає виділення 100 млн. євро впродовж 4 років з метою кредитування підприємств. У її рамках будуть визначені банки і небанківські організації, до яких потенційні одержувачі мікрофінансових кредитів зможуть звертатися із заявками. Сума кредиту не перевищує 25 тис. євро. Програма також розрахована на підприємства з кількістю працівників менше 10 чоловік і оборотом менше 2 млн. євро.