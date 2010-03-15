Голову райдержадміністрації взяли на хабарі 1,37 млн

У Київській області викрито голову однієї з районних державних адміністрацій та начальника районного відділу земельних ресурсів, котрі вимагали та отримали 1,37 млн. грн. хабара.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Посадовці отримали хабар від представника одного з районних сільськогосподарських підприємств за сприяння у виділенні підприємству 30 га землі.

Хабарників затримано. Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.