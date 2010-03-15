Голову райдержадміністрації взяли на хабарі 1,37 млн
11:22, 15 березня 2010Суспільство
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Апетити у Київській області
У Київській області викрито голову однієї з районних державних адміністрацій та начальника районного відділу земельних ресурсів, котрі вимагали та отримали 1,37 млн. грн. хабара.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Посадовці отримали хабар від представника одного з районних сільськогосподарських підприємств за сприяння у виділенні підприємству 30 га землі.
Хабарників затримано. Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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