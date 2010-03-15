На завтра синоптики знову обіцяють сніг

Завтра вночі у південній частині України, східних, Дніпропетровській та Полтавській областях очікується сніг. Вранці та вдень в Україні, крім сходу, Криму і Приазов`я, невеликий мокрий сніг, в карпатському регіоні помірні опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, у південній, східній частині та Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура вночі 7-12° морозу, на півночі Лівобережжя та в більшості центральних областей при проясненнях до 15° морозу, на Закарпатті, у Криму та Приазов`ї 1-6° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Київській області у вівторок вночі без істотних опадів, вранці та вдень очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 1-3° морозу.