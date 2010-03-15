У Запоріжжі п'яний таранив міліційні авто і переїхав міліціонера

У Запоріжжі місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного і наркотичного сп`яніння, переїхав міліціонера, який намагався затримати його після ДТП.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, 14 березня вночі в районі центрального автовокзалу Запоріжжя наряд ППС став свідком ДТП: автомобіль "Міцубіші" зіткнувся з ВАЗ-2109.

"Водій іномарки спробував втекти з місця події. У ході переслідування авто порушника було заблоковане двома міліційними автомобілями, але водій відмовився вийти з машини. Він зробив декілька зіткнень зі службовими автомобілями, а потім ударив автомобілем двох міліціонерів, і коли один з них упав на землю, зробив наїзд на правоохоронця, завдавши йому серйозних тілесних пошкоджень", - повідомили в ЦГЗ.

Після цього, за даними ГУ МВС України у Запорізькій області, співробітники міліції були вимушені застосувати зброю, внаслідок чого водій "Міцубіші" одержав поранення лівого стегна, і був затриманий.

"Як показала експертиза, 43-річний житель смт Балабіно, що був за кермом іномарки, перебував у стані алкогольного і наркотичного сп`яніння", - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що зараз вирішується питання про порушення стосовно затриманого кримінальної справи відразу за декількома статтями Кримінального кодексу України.