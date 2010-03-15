Керівники УТ-1 написали заяви про відставку

Президент Національної телекомпанії України Василь ІЛАЩУК написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомляє “Телекритика” з посиланням на прес-службу телеканалу.

Аналогічні заяви подали перший віце-президент НТКУ Михайло КОБЛЯ, віце-президент НТКУ Андрій ЧЕРНЮК, а також радник президента НТКУ Тарас ТКАЧЕНКО.

У повідомленні йдеться, що на позачерговому засіданні директорату, що відбулося сьогодні, В.ІЛАЩУК наголосив, що передасть повноваження новому керівництву НТКУ у цивілізований спосіб.

Як відомо, В.ІЛАЩУК був призначений на посаду президента НТКУ 16 грудня 2008 року указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА. До цього з лютого 2008 року він був виконувачем обов`язків президента НТКУ.