Герман не хоче пускати Лазаровича на Євробачення

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявляє, що учасник від України у пісенному конкурсі “Євробачення – 2010” повинен визначатися на відкритому конкурсі.

Про це Г.ГЕРМАН заявила в інтерв’ю УНІАН.

За її словами, якщо призначення нового керівництва Національної телекомпанії України відбудуться найближчими днями, то ще можна встигнути провести національний етап відбору учасника цьогорічного “Євробачення” від України.

“На конкурс “Євробачення” повинен поїхати найкращий представник української творчої молоді, а не той, кого призначать за чиєюсь протекцією”, - підкреслила Г.ГЕРМАН.

Як повідомлялось, 29 грудня 2009 року за рішенням керівництва НТКУ учасником від України на “Євробаченні – 2010” було визначено Василя ЛАЗАРОВИЧА.