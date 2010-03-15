Украдена в Одесі картина Караваджо випливла на московському аукціоні?

Директор Одеського музею західного та східного мистецтва Володимир ОСТРОВСЬКИЙ виявив на одному з московських інтернет-аукціонів оголошення про продаж вкраденої з музею картини Караваджо «Взяття Христа під варту».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив на прес-конференції.

За словами В.ОСТРОВСЬКОГО, йому написала листа одна з шанувальниць одеського музею, в якому запропонувала звернути увагу на оголошення в одному з інтернет-аукціонів.

"Я подивився й жахнувся, бо на цьому сайті була репродукція картини «Взяття Христа під варту», а також повідомлення, що її продають на одному з московських аукціонів за 60 мільйонів рублів», - заявив директор музею, уточнивши, що оголошена ціна приблизно в 2 млн. дол. є сміхотворно малою ціною за цю картину.

«У мене немає відповіді на запитання: що продають - нашу картину або копію, або ще щось, але інформація така є», - додав В.ОСТРОВСЬКИЙ.

Директор музею додав, що негайно повідомив про цей факт співробітникам облуправління Служби безпеки України. Однак, за його словами, ні про які зрушення у розслідуванні справи про викрадення картини йому досі не відомо.

В.ОСТРОВСЬКИЙ уточнив, що в березні 2009 року цю резонансну справу доручено вести іншому слідчому Приморського РВВС Одеси, призначено й куратора з облуправління СБУ. «До речі, нам кілька разів навіть вдавалося додзвонитися до нового слідчого, а у відповідь на запити нам відповідали, що є таємниця слідства і все», - уточнив директор музею.

Як повідомляв УНІАН, шедевр геніального Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди» вартістю близько 100 млн. дол. викрав, за припущенням одеських правоохоронців, у ніч на 4 серпня 2008 злодій-одинак. Залізши через вікно в музейний зал, він вирізав полотно з рами і вийшов через дах будівлі музею.

Зловмиснику вдалося викрасти картину Караваджо через недостатню охорону експонатів, виправдовувався начальник управління Державної служби охорони Одеського ГУМВС Олександр ІВАНОВСЬКИЙ. За його словами, на момент викрадення картини музей "не мав практично ніякої системи охорони".

Він також зазначив, що вночі в музеї перебував лише один охоронець, а на вікнах не було грат. Сигналізація була встановлена в 1996 році й складалася лише з акустичних датчиків на склі вікон, які вмикають сирену лише при пошкодженні скла.

Пізніше фахівці також висунули гіпотезу, що при крадіжці полотно було пошкоджено й вивезено за межі території України.