До НКАУ повернувся старий гендиректор

Сьогодні приступив до виконання обов`язків генерального директора Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ, який пішов з цієї посади у зв’язку із призначенням на неї Олександра ЗІНЧЕНКА (Ю.АЛЕКСЄЄВ очолював Національне космічне агентство з серпня 2005 року по лютий 2009 року).

Як повідомляє офіційний сайт НКАУ, розпорядженням Кабінету міністрів від 13 березня О.ЗІНЧЕНКО звільнений з посади гендиректора НКАУ.

Олександр ЗІНЧЕНКО заявляє, що пішов з посади генерального директора Національного космічного агентства України, оскільки не бачить можливості продовжувати розпочату роботу з модернізації космічної галузі.

Про це він повідомив УНІАН, зазначивши, що у суботу, 13 березня, написав заяву про звільнення з посади гендиректора НКАУ за власним бажанням.

За словами О.ЗІНЧЕНКА, за 13 місяців, які вони очолював Агентство (лютий 2009 – березень 2010), ним була зроблена спроба «розчистити фундамент» для серйозної глибокої модернізації космічної галузі України. Він зазначив, що через масштабність проблем і інерцію глобальні результати досягаються за більш тривалий термін, проте за цей час у вітчизняній космічній галузі були створені «точки конкурентоспроможності, зростання».

«Вважаю зроблене позитивним. Мені вдалося добитися істотної зміни законодавчої бази галузі. Зокрема, до 2015 року підприємства галузі одержали істотні преференції від держави у тому, що стосується сплати податку на землю, ПДВ тощо», - підкреслив О.ЗІНЧЕНКО.

Він також зазначив, що зроблені великі кроки з реалізації дуже вагомих проектів, які визначають імідж країни: Циклон-4, “Наземний старт”, програма пусків ракет-носіїв, “Космотрас”, створення національного супутника зв`язку, підготовка до запуску супутника дистанційного зондування землі “Січ-2”. Крім того, серед досягнутого він називає розвиток наземної інфраструктури космічної галузі в Євпаторії, Дунаєвцях, Мукачевому тощо. Також О.ЗІНЧЕНКО зазначив, що ухвалена велика програма з виділення житла працівникам галузі.

«Продовжити цю роботу в нинішніх умовах вважаю неможливим”, - заявив О.ЗІНЧЕНКО.