Новий літак Ан-158 підніметься в небо під час Параду Перемоги.

Таку обіцянку дав на зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ голова Ради директорів ВАТ «Мотор Січ» В’ячеслав БОГУСЛАЄВ, повідомляє прес-служба глави держави.

“Ан-158 буде піднято в повітря 9 травня як подарунок України Дню Великої Перемоги”, - сказав В.БОГУСЛАЄВ.

В ході зустрічі Президент України також обговорив з В.БОГУСЛАЄВИМ питання, пов’язані з розвитком авіаційної галузі, кооперації та якнайшвидшого введення в експлуатацію нового пасажирського літака Ан-158.