Україна прийняла на озброєння два російські літаки

На озброєння української армії прийнято навчально-бойовий літак Су-25УБМ1 і бойовий літак Су-25М1. Відповідний наказ підписав міністр оборони, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу відомства.

Функція служби забезпечення навчально-бойовими і бойовими літаками Су-25УБМ1 і Су-25М1 покладена на командування Повітряних сил.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, в результаті модернізації, яка проводилася на українських підприємствах, було досягнуто покращення бойової ефективності літаків за рахунок підвищення точності застосування бомбардувального, ракетного та артилерійського озброєння.

У Міноборони наголошують, що прийняття на озброєння цих модернізованих літаків сприятиме удосконаленню підготовки льотчиків відповідно до сучасних вимог, а також підвищить бойову ефективність штурмової авіації українських Повітряних сил.

Двомісний навчально-бойовий Су-25УБМ1 призначений для льотно-тактичної підготовки льотчиків у бойових підрозділах. Су-25УБМ1 - модернізований серійний літак Су-25УБ з новим встановленим і допрацьованим устаткуванням.

Бойовий літак Су-25М1 є модернізацією серійного літака Су-25 і має аналогічні тактико-технічні, експлуатаційні й інші характеристики.